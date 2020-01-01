رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مجموع مواده

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وحسب المادة الأولي، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200.

كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

موضوعات متعلقة

محمد محرز يكشف حقيقة كتابة الجزء الثانى من فيلم «غبى منه فيه»

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس