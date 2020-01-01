أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام قصر ثقافة السويس محاضرة أونلاين بعنوان "أسباب الإعاقة البصرية" حاضرها صادق عكرش.وتحدث صادق عن أسباب الإعاقة البصرية ومنها أسباب ما قبل الولادة وهي عوامل وراثية، أو إصابة الأم الحامل ببعض الأمراض المعدية، أو أثناء عملية الولادة مثل نقص الأكسجين، والولادة المتعسرة.وأكد صادق أن هناك أسباب للإعاقة البصرية ترتبط بزيادة نسبة الأكسجين المعطى للطفل بعد الولادة والإصابات الناتجة عن الحوادث أو الأمراض، وفي المطلق أسباب أخرى منها الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وأخطاء الانكسار غير المصححة، واعتلال الشبكية الناجم عن الإصابة بمرض السكر، وعتامة القرنية، ومرض التراخوما، ومرض المياه الزرقاء في العين.