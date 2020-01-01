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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الوزراء اليمني: مصر حاضرة دائما في وجدان كل يمني

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:57 م
معين عبد الملك
معين عبد الملك
ياسمين عباس
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قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إن مصر دائما حاضرة في وجدان كل يمني، وتبادلنا وجهات النظر بشأن كافة الملفات، مؤكدًا أن الأمن القومي اليمني والمصري مترابطان.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن اليمن تمر بمرحلة صعبة ودقيقة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن مرحلة بناء المؤسسات هي مرحلة وتحدي كبير، وكان لابد أن نطلع على تجربة الدولة المصرية.

ولفت إلى أن التحديات التي يمر بها الملف اليمني حاليا، منها تحديات السلام، واتفاق الرياض الذي نأمل عليه في تحقيق استقرار سياسي يتيح مرحلة تعافي للدولة اليمنية.

وتابع نأمل أن يكون هناك بعض التسهيلات الأخرى، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل في عدد من المجالات، ويكون هذا بداية لعدد من اللقاءات الموسعة.

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