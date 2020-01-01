مدبولي: نثمن جهود السعودية في دعم استقرار اليمن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تثمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن.وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن مصر ترفض أي تدخلات اقليمية في الشأن اليمن، لافتا إلى أن مصر على استعداد كال لتقديم الدعم الكامل لليمنوواصل أنه عندما تدخل اليمن في مرحلة إعادة الإعمار ستكون للشركات المثرية دور كبير في إعادة إعمار اليمن.