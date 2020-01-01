الزراعة تضع خطة للكشف عن المبيدات المغشوشة في الأسواق

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن خطة للكشف عن المبيدات المغشوشة في الأسواق والحد من استهلاك المبيدات والاستخدام الآمن للحفاظ على الصحة العامة.وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تقوم بالكشف عن المبيدات المغشوشة في الأسواق، ومتابعة الشركات المعتمدة من غير المعتمدة وعملية استخدام المبيدات بطريقة صحيحة، وأفضل الطرق لرش المبيدات ومتابعة المراجع الدولية لتداول المبيدات وشروط التسجيل، وتأمين استخدام المبيدات من خلال مطبقي المبيدات.وأضاف "عبد المجيد" في تصريح لـ"الدستور" أن لجنة المبيدات وضعت عدة إجراءات يمكن من خلالها التعرف على المبيدات المغشوشة وهو أن يكون من خلال لون العبوة وهو اللون الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر فقط، وعدد العلامات ١٣ أحمر و١٠ أصفر و٦ أزرق و٣ أخضر، وأن يكون العبوة مدون عليها رقم التسجيل المحلي ورقم التشغيل ورقم اللوط وفترة ما قبل الحصاد phi والشركة المنتجة، وكذلك الشركة المصدرة والشركة المحلية وشفرة الاستجابة السريعة QR على العبوة.