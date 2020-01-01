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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شيخ الأزهر يتدخل لإنهاء أزمة السودانيين العالقين في الأقصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:55 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
هدى الأمير
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، منذ قليل، اتصالات مع عدد من الجهات المعنية في مصر، وذلك لبحث آليات إنهاء أزمة الأشقاء السودانيين العالقين بقرية الرزيقات قبلي التابعة لمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، وذلك بعدما رفضت السلطات السودانية السماح لهم بعبور حدودها عبر الميناء البري، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعكف السلطات السودانية على تنفيذها للتعامل مع جائحة فيروس كورونا - كوفيد ١٩ العالمية.

وقال فنار القاضي، ناشطة في المجال الخيري بالأقصر، إنها تواصلت مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لعرض أزمة الأشقاء السودانيين بقرية الرزيقات قبلي في الأقصر، والمشكلات التي واجهتهم جراء رفض بلادهم عودتهم، ولكونهم عالقين في العراء وفي أمس الحاجة إلى أقل المساعدات، من وجبات الطعام وكميات من مياه الشرب والأدوية العلاجية، وحاجتهم إلى وجود مكان للمبيت، حيث بينهم سيدات وأطفال ومسنين ومرضى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن فضيلة الإمام الأكبر أجرى اتصالًا هاتفيًا باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لإيجاد حلولًا ولو بشكل مؤقت للمشكلات التي تواجه الأشقاء السودانيين، جاء من بينها توفير مكان للمبيت، وكذلك توفير المساعدات العاجلة لهم، كما أنه سيتواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير السوداني في القاهرة لبحث سبل عودة السودانيين إلى بلادهم.

وأشارت إلى أن أهالي قرية الرزيقات تسابقوا لتقديم المساعدات لأشقائهم للسودانيين، ووفروا كميات من الطعام والمياه والأدوية العلاجية، كما قام المهندس محمد ابراهيم بتوفير كميات من الكمامات الطبية والكحول والكلور، وتوزيعها على الأشقاء السودانيين، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قرية الزريقات قبلي، شهدت توافد عدد كبير من الأشقاء السودانيين تخطى عددهم حتى الآن 600 شخص من بينهم سيدات وأطفال ومسنين ومرضى، كانوا في طريقهم لعبور الحدود المصرية للعودة إلى وطنهم السودان، إلا أن سلطات الأخيرة منعتهم من الدخول، وذلك ضمن إجراءاتها للتعامل مع الجائحة العالمية.

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