عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، 3 أفلام تسجيلية، فى السابعة من مساء يوم الأربعاء 22 يوليو الجارى بمقر مركز الثقافة السينمائية ( 36 شارع شريف - القاهرة).وقالت الدكتورة سعاد شوقى، رئيس المركز القومى للسينما، إن المركز يهتم بتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ السينما التسجيلية، وأهم وأشهر أفلامها، انطلاقا من أهمية الفن وتأثيره السريع على الفكر والوجدان، وأيضا بهدف الارتقاء بالذوق العام.وعن الأفلام، أوضح الناقد الفنى مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، أنه سيتم عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية، فيلم" الناس والبحيرة" للمخرج هاشم النحاس، وفيلم " الريس جابر"، وفيلم "حديث الصمت" وهما للمخرج على الغزولى، مشيرا إلى أن مركز الثقافة السينمائية نفذ كافة التدابير الاحترازية، بداية من ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركز، والالتزام بالمرور من بوابة التعقيم، وقياس الحرارة، واستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية بقاعة السينما، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.