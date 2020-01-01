تغيب 270 طالبا وتحرير محضري غش بامتحانات الثانوية في كفر الشيخ

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أداء 18 ألف و235 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة، فيما تغيب عن أداء الامتحانات 270 طالب وطالبة.ورصدت غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حالتي غش وتحرر محضر بالواقعتين، وحالة تشنج لطالبة وإخلال طالبة بنظام الامتحان.وقد عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحانات وعلى جانب آخر شهدت لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ أعمال تعقيم وتطهير عقب الانتهاء من أداء الطلاب الامتحانات.ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.