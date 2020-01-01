رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 11 طن ملح في حملة تموينية بالغربية

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:41 م
حملة تموينيه بالغربية
حملة تموينيه بالغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة، تحت إشراف عادل الكفافي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية، وعضوية كل من نشأت نعيم، وأحمد أبو حمام مفتشى الرقابة التجارية بالغربية، ومحمد سالمان مسئول الرقابة التجارية بزفتى.

وقال المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر 8300- 8301 - 8302 - 8303 جنح مركز زفتى مطاحن ملح بدائرة مركز زفتي لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاحتفاظ بالفواتير وتم التحفظ على 11 طن و44 كيلو جرام ملح طعام، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.

تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة التموينية والتأكد من جودة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

«الإفتاء» تعلن أول ذي الحجة وموعد وقفة عرفات غدًا

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس