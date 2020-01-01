التحفظ على 11 طن ملح في حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة، تحت إشراف عادل الكفافي مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية، وعضوية كل من نشأت نعيم، وأحمد أبو حمام مفتشى الرقابة التجارية بالغربية، ومحمد سالمان مسئول الرقابة التجارية بزفتى.وقال المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر 8300- 8301 - 8302 - 8303 جنح مركز زفتى مطاحن ملح بدائرة مركز زفتي لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاحتفاظ بالفواتير وتم التحفظ على 11 طن و44 كيلو جرام ملح طعام، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة التموينية والتأكد من جودة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.