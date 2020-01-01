تصدير 690 حاوية فواكه وخضروات من ميناء دمياط إلى 3 دول

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألف و300 طن تشمل 1500 طن نترات أمونيوم و14300 طن فوسفات، و1500 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22 ألف و728 طن تشمل 3708 طن حديد، و10370، طن ذرة، و5000 طن فول صويا، و2700 طن زيت طعام، و950 طن خشب زان.و بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 690 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( عنب وفراولة )، وخضروات ( بطاطس وخضار وبطاطا وفاصوليا بيضاء وبسلة )، وحاصلات زراعية ( برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، وسلوفينيا، ومالطا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1152 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2517 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31043 طنا، كما غادر عدد 1386 شاحنة منها 481 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25723 من البضائع العامة.