«مياه دمياط»: خط إنتاج كمامات وفريق عمل لمواجهة كورونا (صور)

قال المهندس محمد بدوي عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة سير تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل دوري في جميع مواقع الشركة المختلفة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة.ولفت "عسل" - في بيان اليوم الأحد- إلى أن ذلك بهدف الوقوف على مدى صحة وسلامة وانتظام تطبيق تلك الإجراءات والتي فرضتها الشركة بشكل صارم منذ بداية الجائحة والتأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق الإجراءات الوقائية والحماية الشخصية حرصا على سلامتهم.وأوضح أن اللجنة بادرت بمباشرة أعمالها من خلال القيام بإجراءات التفتيش المفاجئ لعدد من الإدارات بالديوان العام للشركة وكذلك المواقع الخارجية، وقامت بتغطية مراكز خدمة العملاء والمحطات والتي تأكدت من خلالها من مدى التزام جميع العاملين بالخطة الوقائية الموضوعة واستخدام جميع التجهيزات من (كمامات طبية – شيلد طبي – قفازات طبية – مواد معقمة ومطهرة – اتباع ارشادات الحفاظ علي مسافات التباعد الآمن).وذكر أن ذلك يتم طوال فترة تواجدهم بمقر العمل وبشكل مستمر كذلك التأكد من إجراءات القياس المباشر والمستمر لدرجات حرارة جميع المترددين علي مواقع الشركة وذلك على مرحلتين تتم الأولى بشكل أساسي عند الدخول من بوابة الموقع للجميع دون استثناء وعلى مدار اليوم والمرحلة الثانية تتم بشكل جزئي عن طريق عينات مختلفة يوميا تتم بشكل مفاجئ داخل المكاتب للمرة الثانية.وأعلن أن الشركة في مشاركة إيجابية فعالة أتمت بالفعل إجراءات التعاقد على إنشاء خط جديد لإنتاج الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات القياسية وقد قامت بتوفير أحدث المعدات التكنولوجية المخصصة لها وذلك حرصا من الشركة في تغطية احتياجاتها المستمرة منها وكذلك لتلبية احتياجات الشركات الشقيقة.وأضاف أن الشركة كانت سباقة منذ بداية الجائحة في وضع خطة مرنة لإدارة الأزمة تستطيع من خلالها تطبيق أقصى درجات الحماية والأمان للعاملين والعملاء على حد سواء وبشكل لا يؤثر على منظومة العمل بالشركة من حيث معدلات الإنتاج وكفاءته وكذلك خدمات الصفوف الأمامية المباشرة مع المواطنين.وتابع: "أدى ذلك إلى عدم تأثر خدمات المياه والصرف الصحى على مستوى محافظة دمياط، وفي سبيل ذلك قد تم توفير جميع الأدوات والمعدات والوقائية والتجهيزات الإرشادية الاحترازية، وتم توفير 19 جهازا بوابات تعقيم ذاتي بحيث تغطي المقر الرئيسي للشركة ومواقع العمل المختلفة ومراكز خدمة العملاء".وأردف: "تم توفير أجهزة "دسبنسر" تعقيم الأيدي بشكل آلي من خلال المستشعرات عن بعد بدون ملامسة لضمان الأمان التام وسهولة الاستخدام، وتم توفير أجهزة قياس الحرارة أو الذاتية عن بعد للتأكد من سلامة جميع العاملين والمترددين علي مواقع الشركة وبشكل يومي".وناشد جميع المواطنين المترددين على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية أثناء التواجد بمواقع الشركة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين.