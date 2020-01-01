مجموعة دار أزياء Dsquared 2 ريزورت لموسم 2020

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية الإيطالية العالمية Dsquared2 مجموعتها الجديدة ريزورت لعامي 2020 - 2021، من تصميم الثنائي "ديين" و"دان كاتين" اللذان صمما مجموعة رائعة ومتكاملة، وقد تم تقديم المجموعة في فيلم قصير خلال جولة في مقر الشركة في ميلانو.وتعيد المجموعة إحياء طابع الحيوية المرح والمتعة والعفوية التي ساعدت Dsquared2 في نجاحها العالمي، وكانت الرياضة والسفر، ووظائف المدينة، وقطع الخياطة العصرية المكونات الأساسية التي دمجها الثنائي المبدع في التشكيلة، والتي كانت غنية بقطع رائعة للفتيات المستقلات وفتيات جيل الألفية.برز في التشكيلة سترات أنوراك بأحجام كبيرة، بالإضافة إلى شورتات الكارجو الطويلة التي تم تنسيقها مع بلوزات رياضية بشعار أوراق القيقب المعاد تصميمه، وبنطلونات الليجينز الرياضي وسترات البليزر مزينة ببطاقات تعليمات الرعاية التي تتم خياطتها داخل الملابس.ودمجت الدار قماش الدنيم المغسول مع النايلون في سراويل تومبوي قصيرة وعلى جاكيتات مزينة بأشرطة جانبية ملونة، في حين تم تقليم زوج آخر من الجينز وفستان الدنيم بشرائط جروسجرين مرصعة بالدبابيس مستوحاة من عالم علامات السفر، زينت الطبعات المتعددة الألوان بظلالها المشرقة القمصان الكلاسيكية وبنطلونات برمودا، في حين أتت البدلات الأكثر أناقة بسوستة مستوحى من حقيبة الظهر.وشملت المجموعة قطع ملائمة للاحتفال فيما بعد الحجر الصحي، تضمنت البدلات الرسمية الأنيقة والناعمة والتي تم تزيينها بالدنيم النيلي الداكن أوغبار الترتر أو الجاكار الذهبي المزخرف لإضافة لمسة شبابية عصرية.وقدم في المجموعة كعب الخنجر المدبب إلى جانب الأحذية الرياضية الجديدة "Bubble"، لعاشقات الأسلوب الرياضي الكاجوال من جهة، وعاشقات الأسلوب الأنثوي الراقي من جهة أخرى كما زين شعار العلامة العديد من القطع من بلوزات وتيشرتات وقمصان تانك واسعى بالإضافة إلى حقائب اليد الضخمة، وأتت المجموعة غنية بالظلال المشرقة من أزرق التركواز إلى الأصفر المشرق وبني التان إلى الأحمر والفوشيا والبرغندي والأسود.