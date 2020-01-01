رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار أزياء Dsquared 2 ريزورت لموسم 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:31 م
مجموعة دار أزياء
مجموعة دار أزياء Dsquared 2
سلمى بدر
طباعة
قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية الإيطالية العالمية Dsquared2 مجموعتها الجديدة ريزورت لعامي 2020 - 2021، من تصميم الثنائي "ديين" و"دان كاتين" اللذان صمما مجموعة رائعة ومتكاملة، وقد تم تقديم المجموعة في فيلم قصير خلال جولة في مقر الشركة في ميلانو.

وتعيد المجموعة إحياء طابع الحيوية المرح والمتعة والعفوية التي ساعدت Dsquared2 في نجاحها العالمي، وكانت الرياضة والسفر، ووظائف المدينة، وقطع الخياطة العصرية المكونات الأساسية التي دمجها الثنائي المبدع في التشكيلة، والتي كانت غنية بقطع رائعة للفتيات المستقلات وفتيات جيل الألفية.

برز في التشكيلة سترات أنوراك بأحجام كبيرة، بالإضافة إلى شورتات الكارجو الطويلة التي تم تنسيقها مع بلوزات رياضية بشعار أوراق القيقب المعاد تصميمه، وبنطلونات الليجينز الرياضي وسترات البليزر مزينة ببطاقات تعليمات الرعاية التي تتم خياطتها داخل الملابس.

ودمجت الدار قماش الدنيم المغسول مع النايلون في سراويل تومبوي قصيرة وعلى جاكيتات مزينة بأشرطة جانبية ملونة، في حين تم تقليم زوج آخر من الجينز وفستان الدنيم بشرائط جروسجرين مرصعة بالدبابيس مستوحاة من عالم علامات السفر، زينت الطبعات المتعددة الألوان بظلالها المشرقة القمصان الكلاسيكية وبنطلونات برمودا، في حين أتت البدلات الأكثر أناقة بسوستة مستوحى من حقيبة الظهر.

وشملت المجموعة قطع ملائمة للاحتفال فيما بعد الحجر الصحي، تضمنت البدلات الرسمية الأنيقة والناعمة والتي تم تزيينها بالدنيم النيلي الداكن أوغبار الترتر أو الجاكار الذهبي المزخرف لإضافة لمسة شبابية عصرية.

وقدم في المجموعة كعب الخنجر المدبب إلى جانب الأحذية الرياضية الجديدة "Bubble"، لعاشقات الأسلوب الرياضي الكاجوال من جهة، وعاشقات الأسلوب الأنثوي الراقي من جهة أخرى كما زين شعار العلامة العديد من القطع من بلوزات وتيشرتات وقمصان تانك واسعى بالإضافة إلى حقائب اليد الضخمة، وأتت المجموعة غنية بالظلال المشرقة من أزرق التركواز إلى الأصفر المشرق وبني التان إلى الأحمر والفوشيا والبرغندي والأسود.
دار أزياء Dsquared 2
مجموعة دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
مجموعة دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2
دار أزياء Dsquared 2

موضوعات متعلقة

اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

محمد محرز يكشف حقيقة كتابة الجزء الثانى من فيلم «غبى منه فيه»

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس