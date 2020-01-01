رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أحدث إطلالة لـ نوال الزغبي على «إنستجرام»

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:28 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
رباب الأهواني
طباعة
شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت نوال الزغبي، في أحد الأماكن العامة وهي ترتدي بلوزة بيضاء وقبعة بيضاء أنيقة، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما وإلهامي دهيمة.

وطرحت نوال الزغبي، مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس