أحدث إطلالة لـ نوال الزغبي على «إنستجرام»

شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت نوال الزغبي، في أحد الأماكن العامة وهي ترتدي بلوزة بيضاء وقبعة بيضاء أنيقة، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما وإلهامي دهيمة.وطرحت نوال الزغبي، مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان.