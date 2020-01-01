رئيس محكمة جنوب القاهرة ينشئ جلسات جديدة لنظر قضايا مخالفات البناء

قرر المستشار محمد الغراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إنشاء جلسة يسند عملها لدائرة ٢٦ جنح مستأنف تعقد الأحد من كل أسبوع لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة بمناطق «مصر القديمة، باب الشعرية، قصر النيل».كما قرر إنشاء جلسة تسند إلى دائرة ٢٥ مستأنف تعقد الثلاثاء من كل أسبوع، لنظر مخالفات البناء بمناطق «الجمالية، منشأة ناصر، الدرب الأحمر، عابدين».وإنشاء جلسة تسند إلى دائرة ٢٧ مستأنف تعقد الأربعاء من كل أسبوع، لنظر مخالفات البناء بمناطق «الخليفة والنقطم، الموسكي، السيدة زينب».كما قرر المستشار محمد الغراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة، إنشاء جلسة تسند إلى دائرة ٧ جزئي وتنعقد الاثنين من كل اسبوع لنظر قضايا الجنح الخاصة بمخالفات البناء بمناطق «عابدين، قصر النيل».وقرر إنشاء جلسة تسند إلى دائرة ١٣ جزئي وتنعقد الأربعاء من كل أسبوع، لنظر قضايا الجنح الخاصة بمخالفات البناء بمناطق«مصر القديمة، الجمالية، منشأة ناصر، باب الشعرية».وإنشاء جلسة تسند إلى دائرة ٨ جزئي وتنعقد الخميس من كل أسبوع لنظر قضايا الجنح الخاصة بمخالفات البناء بمناطق«الموسكي، السيدة زينب، الدرب الاحمر، الخليفة والمقطم».على أن تنقل كل القضايا في الدوائر الأخرى إلى هذه الدوائر.