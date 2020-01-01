رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل بالأقصر (صور)

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:25 م
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل
هدى الأمير
طباعة
استأنفت مديرية الصحة والسكان في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمالها، تمهيدًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة أول الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الزيارة التي أجراها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمحافظة، لمتابعة الخطوات النهائية الممهدة لانطلاق المنظومة.

وقالت مصادر مطلعة بمديرية الصحة لـ"الدستور" إن المحافظة سوف تشهد إغلاق جميع مستشفيات العزل، ممثلة في مستشفى إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر العام، والأقصر الدولي لتعود إلى طبيعة عملها السابق كونهما من المستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، ويستثنى من القرار مستشفى العديسات والحميات واللاتي سوف يخصصا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد استئناف تسجيل بيانات المواطنين، من خلال إطلاق أتوبيس التأمين الصحى الشامل لتوعية المواطنين وتسجيل ملفاتهم ضمن المشروع الجديد، لتسجيل بيانات أهالى المدينة ضمن المنظومة الصحية الجديدة.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت خلال الفترة الماضية تجهيز 7 مستشفيات فى إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، وهي:- "مستشفى الأقصر الدولى - مستشفى الأقصر العام - مستشفى إسنا - مستشفى أرمنت - مستشفى العديسات – مستشفى البياضية- مستشفى حميات الأقصر"، بالإضافة إلى 9 وحدات ومراكز صحية وهى "القرايا – العضايمة – الكيمان - النجوع بحرى - توماس 3 - القرية - الحلة - زرنيخ – المعلا".

من جانبه أوضح الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إنهاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر سوف يكون أحد أوليات عمله، نظرًا لأهمية المنظومة للمواطن المصري البسيط، ذلك الأمر الذي سيترتب عليه إتمام الأعمال الإنشائية والتجهيزية للمستشفيات التي دخلت ضمن المنظومة الجديد، ما سينعكس بشكل إيجابي للغاية في التعامل مع فيروس كورونا وسيساهم في استقبال أكبر عدد من المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب دعم المشروعات الصحية الجديدة وهذا في ظل إتباع العديد من الدول سياسة المعايشة مع الفيروس، لحين إنتاج لقاح، مؤكدًا على تفاؤله إزاء كيفية إدارة إزمة كورونا.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
منظومة التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي الشامل

موضوعات متعلقة

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

السيسي يبحث ملفي «سد النهضة وليبيا» بمجلس الدفاع الوطني

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس