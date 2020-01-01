انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الأسبوع المقبل بالأقصر (صور)

استأنفت مديرية الصحة والسكان في محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمالها، تمهيدًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة أول الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الزيارة التي أجراها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمحافظة، لمتابعة الخطوات النهائية الممهدة لانطلاق المنظومة.وقالت مصادر مطلعة بمديرية الصحة لـ"الدستور" إن المحافظة سوف تشهد إغلاق جميع مستشفيات العزل، ممثلة في مستشفى إسنا والقرنة وأرمنت والأقصر العام، والأقصر الدولي لتعود إلى طبيعة عملها السابق كونهما من المستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، ويستثنى من القرار مستشفى العديسات والحميات واللاتي سوف يخصصا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.وأضاف المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد استئناف تسجيل بيانات المواطنين، من خلال إطلاق أتوبيس التأمين الصحى الشامل لتوعية المواطنين وتسجيل ملفاتهم ضمن المشروع الجديد، لتسجيل بيانات أهالى المدينة ضمن المنظومة الصحية الجديدة.وكانت محافظة الأقصر، شهدت خلال الفترة الماضية تجهيز 7 مستشفيات فى إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، وهي:- "مستشفى الأقصر الدولى - مستشفى الأقصر العام - مستشفى إسنا - مستشفى أرمنت - مستشفى العديسات – مستشفى البياضية- مستشفى حميات الأقصر"، بالإضافة إلى 9 وحدات ومراكز صحية وهى "القرايا – العضايمة – الكيمان - النجوع بحرى - توماس 3 - القرية - الحلة - زرنيخ – المعلا".من جانبه أوضح الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إنهاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر سوف يكون أحد أوليات عمله، نظرًا لأهمية المنظومة للمواطن المصري البسيط، ذلك الأمر الذي سيترتب عليه إتمام الأعمال الإنشائية والتجهيزية للمستشفيات التي دخلت ضمن المنظومة الجديد، ما سينعكس بشكل إيجابي للغاية في التعامل مع فيروس كورونا وسيساهم في استقبال أكبر عدد من المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم.وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب دعم المشروعات الصحية الجديدة وهذا في ظل إتباع العديد من الدول سياسة المعايشة مع الفيروس، لحين إنتاج لقاح، مؤكدًا على تفاؤله إزاء كيفية إدارة إزمة كورونا.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.