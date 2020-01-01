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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2500 طالب بـ«هندسة عين شمس» يواصلون إجراء الامتحانات

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:24 م
الدكتور ضياء خليل
الدكتور ضياء خليل
إسراء جمال
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تفقد اليوم، الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، لجان الامتحانات لطلاب الفرقة النهائية الرابعة، يرافقه الدكتور تامر النادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للاطمئنان على سير الامتحانات في اليوم الثاني لانطلاقها.

وأوضح خليل، أن إدارة الكلية تتبع جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، حيث تم تخصيص ثلاثة مداخل للطلاب وتحديد مسار لكل لجنة يسلكه الطالب ومدخل لأعضاء هيئة التدريس لضمان عدم حدوث أي تزاحم خلال دخول أو خروج اللجان.

كما أضاف أن الإجراءات تضمن تقليل التعامل بين الطلاب والمراقب، حيث يتم توزيع الأوراق قبل دخول الطلاب اللجان وعند انتهاء مدة الاختبار يضع كل طالب بنفسه ورقة إجابته داخل صندوق شفاف، ويتم حجر أوراق الإجابة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامة التعامل مع الأوراق وأيضا يتم إحصاء الغياب من خلال البار كود المخصص لكل طالب إلكترونيا، لضمان التباعد بين الطالب والمراقب.

وأشار الدكتور تامر النادى، أن عدد الطلاب الفرقة النهائية المقرر دخولهم لإجراء الامتحانات هذا العام بكلية الهندسة ٢٥٠٠ طالب من جميع اقسام الكلية، ويتم إختبار طلاب قسمين فقط كل يوم وتوزيعهم فى ١٣ لجنة على مسافة تباعد ١٨٠ سم.

كما أضاف أنه تم توضيح كافة الإجراءات الاحترازية الواجب على الطلاب اتباعها ومسارات اللجان وكافة التعليمات للطلاب من خلال بث فيديو توضيحى على صفحة الكلية.
الدكتور ضياء خليل
الدكتور ضياء خليل
الدكتور ضياء خليل
الدكتور ضياء خليل

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