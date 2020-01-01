اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

1. شبيهة بالإنفلونزا من دون حمى:

2. تشبه الإنفلونزا مع الحمى:

3. الجهاز الهضمي:

4. مستوى شديد 1: التعب:

5. مستوى شديد 2: الارتباك:

6. مستوى شديد 3: البطن والجهاز التنفسي:

كشف العلماء أن "كوفيد-19" يأتي في 6 أشكال مختلفة ولكل منها "مجموعة مختلفة من الأعراض".وتعطي البيانات التي تم جمعها من تطبيق دراسة أعراض "كوفيد-19" لكلية كينغز كوليدج لندن، نظرة ثاقبة حول من المرجح أن يتم إدخاله إلى المستشفى ومن يحتاجون إلى دعم التنفس.ووجدوا أن معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم التنفس يذهبون إلى المستشفى بعد نحو 13 يوما من ظهور الأعراض الأولى.ومعرفة من المرجح أن يعاني من عدوى شديدة في وقت مبكر من اليوم الخامس يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة المئات.ويقول العلماء: إن عملهم يمكن أن تكون له "آثار مهمة" على رعاية ومراقبة الأشخاص الأكثر ضعفا قبل أي موجة ثانية من المرض.ويمكن أن تساعد الدراسة الجديدة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم رعاية أكثر تخصيصا.وأضافت مؤلفة الدراسة الدكتورة كلير ستيفز من كلية كينغز كوليدج لندن: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بهؤلاء الأشخاص في اليوم الخامس، فلديك الوقت لتقديم الدعم والتدخلات المبكرة مثل مراقبة الأكسجين في الدم ومستويات السكر، والتأكد من أنهم يحصلون على الرعاية البسيطة التي يمكن تقديمها في المنزل، ومنع دخول المستشفيات وإنقاذ الأرواح".وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن السعال المستمر الجديد والحمى وفقدان الذوق والرائحة هي الأعراض الرئيسية لـ"كوفيد-19".لكن العلماء قالوا: إن المرضى في التطبيق أبلغوا عن هجوم واسع من الأعراض من الارتباك والصداع وآلام العضلات والتعب.ووجدت نتائج الذكاء الصناعي التي اختبرت ما إذا كانت الأعراض ظهرت معا وكيف تطورت، ست مجموعات من فيروس كورونا، لكل منها أعراض مختلفة:يعاني الناس في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وآلام في الصدر من دون حمى.سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت والحمى وفقدان الشهية.سيعاني أولئك في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية، والإسهال والتهاب الحلق وآلام الصدر وعدم السعال.سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر والتعب.سيعاني مرضى هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى والبحة والتهاب الحلق وآلام الصدر والتعب والارتباك وألم العضلات.يعاني المرضى في هذه الفئة من مجموعة كاملة من الأعراض مثل الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة في الصوت والتهاب الحلق وآلام في الصدر والتعب والارتباك وآلام العضلات وضيق التنفس والإسهال وآلام البطن.