رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:23 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
كشف العلماء أن "كوفيد-19" يأتي في 6 أشكال مختلفة ولكل منها "مجموعة مختلفة من الأعراض".

وتعطي البيانات التي تم جمعها من تطبيق دراسة أعراض "كوفيد-19" لكلية كينغز كوليدج لندن، نظرة ثاقبة حول من المرجح أن يتم إدخاله إلى المستشفى ومن يحتاجون إلى دعم التنفس.

ووجدوا أن معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم التنفس يذهبون إلى المستشفى بعد نحو 13 يوما من ظهور الأعراض الأولى.

ومعرفة من المرجح أن يعاني من عدوى شديدة في وقت مبكر من اليوم الخامس يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة المئات.

ويقول العلماء: إن عملهم يمكن أن تكون له "آثار مهمة" على رعاية ومراقبة الأشخاص الأكثر ضعفا قبل أي موجة ثانية من المرض.

ويمكن أن تساعد الدراسة الجديدة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم رعاية أكثر تخصيصا.

وأضافت مؤلفة الدراسة الدكتورة كلير ستيفز من كلية كينغز كوليدج لندن: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بهؤلاء الأشخاص في اليوم الخامس، فلديك الوقت لتقديم الدعم والتدخلات المبكرة مثل مراقبة الأكسجين في الدم ومستويات السكر، والتأكد من أنهم يحصلون على الرعاية البسيطة التي يمكن تقديمها في المنزل، ومنع دخول المستشفيات وإنقاذ الأرواح".

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن السعال المستمر الجديد والحمى وفقدان الذوق والرائحة هي الأعراض الرئيسية لـ"كوفيد-19".

لكن العلماء قالوا: إن المرضى في التطبيق أبلغوا عن هجوم واسع من الأعراض من الارتباك والصداع وآلام العضلات والتعب.

ووجدت نتائج الذكاء الصناعي التي اختبرت ما إذا كانت الأعراض ظهرت معا وكيف تطورت، ست مجموعات من فيروس كورونا، لكل منها أعراض مختلفة:

1. شبيهة بالإنفلونزا من دون حمى:
يعاني الناس في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وآلام في الصدر من دون حمى.

2. تشبه الإنفلونزا مع الحمى:
سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت والحمى وفقدان الشهية.

3. الجهاز الهضمي:
سيعاني أولئك في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية، والإسهال والتهاب الحلق وآلام الصدر وعدم السعال.

4. مستوى شديد 1: التعب:
سيعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر والتعب.

5. مستوى شديد 2: الارتباك:
سيعاني مرضى هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى والبحة والتهاب الحلق وآلام الصدر والتعب والارتباك وألم العضلات.

6. مستوى شديد 3: البطن والجهاز التنفسي:
يعاني المرضى في هذه الفئة من مجموعة كاملة من الأعراض مثل الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة في الصوت والتهاب الحلق وآلام في الصدر والتعب والارتباك وآلام العضلات وضيق التنفس والإسهال وآلام البطن.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس