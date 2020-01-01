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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

اللواء ماجد الأشقر مساعدا لمدير أمن قنا

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:58 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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أصدر اللواء محمود توفيق قرارا بنقل وترقية اللواء ماجد الأشقر إلى للعمل مساعدا لمدير أمن قنا وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام 2020.

وكان وزير الداخلية قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام 2020 فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وذلك لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

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