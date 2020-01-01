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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 162 كيلو لحوم فاسدة بالغربية

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:54 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار شن الحملات المكبرة لضبط الأسواق ومتابعتها وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها وضبط القائمين على التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، تمكنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ومديرية الطب البيطرى بالغربية، من ضبط 162 كيلو لحوم مفرومة ودهن حيواني غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للجمهور داخل إحدي الثلاجات بيع اللحوم بدائرة مركز كفر الزيات، وتم تحرير المحضر رقم 24959 لسنة 2020 جنح مركز كفر الزيات، والتحفظ علي الكميات المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة.

تشكلت الحملة برئاسة كل من المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى، بمشاركة الدكتور ياسر محفوظ، والدكتور اشرف مختار من الطب البيطري، بمشاركة مدير عام الرقابة التموينية مجدي عوض، واشرف شحاته كبير مفتشي التموين وأحمد الحوالة المفتش بإدارة الرقابة التموينية.

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