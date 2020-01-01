مؤشر البورصة السعودية يخسر 4 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد، على تراجع طفيف بنحو أربع نقاط عند 7423 نقطة.جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر5 مليار ريال.وتراجع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 % عند 15ر 33 ريال.وأنهت أسهم "جرير" و"العربي الوطني" و"مجموعة صافولا" و"إكسترا" و"السعودي الفرنسي" و"سليمان الحبيب" و"المجموعة السعودية" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.في المقابل، تصدرت أسهم "تهامة للإعلان" و"بحر العرب" و"البحر الأحمر" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.