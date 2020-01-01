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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة سرقة مواتير المياه بالنزهة

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:36 م
حبس عصابة
حبس عصابة
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة، بحبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بالمنطقة، كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير المياه، من داخل العقارات بالنزهة، حيث تم ضبطهم بعد ارتكابهم 17 حادث سرقة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد تلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة موتور مياه من داخل العقار سكنه، وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بالقليوبية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بالمنطقة سكنه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالاشتراك عاطل - سباك، مقيمان بمحافظة القليوبية، تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترفوا بارتكاب (16) حادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائهم بالمنطقة سكنهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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