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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير9 محاضر تموينية بسفاجا

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:34 م
تموين سفاجا
تموين سفاجا
كتب- علي عواد
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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملات بإدارة التموين بسفاجا واللجنة المشكلة من قبل الوحدة المحلية لمتابعة الأسواق والأسعار وضبط المخالفين.

من جانبها قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في بيان لها، اليوم، إنه تم شن حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدد 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وكلفت رئيس مدينة سفاجا، اللجنة المختصة باستمرار الحملات على الأسواق والمخابز لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة.

وشددت على ضرورة متابعة المخالفات التي تتعلق ببعض المخابز البلدية العاملة مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز أو عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، أو عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية.
تحرير9 محاضر تموينية بسفاجا
تحرير9 محاضر تموينية بسفاجا

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