«التجارة والصناعة» تنفي فرض رسوم إغراق نهائية على ورادات تركية

نفت وزارة التجارة والصناعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من الوزيرة نيفين جامع، بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الورادات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.وأكد بيان للمركز الإعلامي بالوزارة، عدم صدور قرار في هذا الشأن خاصة وأن الوزيرة قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجاري قرارًا بالموافقة على بدأ إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الورادات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة في قطاع المعالجات التجارية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدأ التحقيق.وفي ذات اسلياق، أوضح السيد إبراهيم السجينىي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن آلية فرض رسوم على أي منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عامًا لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه، مشيرًا إلى أنه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة والصناعة على بدأ إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجاري فقد أخطر القطاع منظمة التجارة العالمية ببدأ إجراءات التحقيق والمتمثلة في إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقًا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.