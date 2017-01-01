«التعليم»: طالبنا المدارس الفنية بوضع تصور للعام الدراسى المقبل

كشف الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة كل المدارس الفنية لوضع تصورها للدراسة في العام المقبل.وأعلن خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة رؤية الوزارة لنظام التعليم العام المقبل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أن الفصل لن يزيد فيه العدد عن 20 طالبا في التدريب العملي، وبالنسبة لباقي المواد النظرية ستكون أونلاين.وأكد أن كل المقترحات قيد الدراسة للبت في القرار النهائي، مشيرًا إلى أن معلمي التعليم الفني كانوا دائمًا على تواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمية وخضعوا لتدريب على ذلك منذ يوم 15 مارس الماضي، مع توقف الدراسة.وأوضح أنه أثناء أداء الامتحانات الإصابات بين الطلاب كانت ضعيفة جدًا وكذلك المدرسين على عكس ما كانت تتوقعه نقابة الأطباء.وأعلن "مجاهد" أن وزارة التربية والتعليم وافقت على إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني وتم التنسيق مع كافة الجهات خاصة ألمانيا التي ستدعم الأكاديمية وبكافة الخبرات وكذلك الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن يتم حاليا مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن الهيكل التنظيمي لها وستكون مدرجة في موازنة العام المقبل 2021-2022.وأكد مجاهد أنه تم إرسال القانون الخاص بإنشاء هيئة ضمان الجودة للتعليم الفني في شهر سبتمبر 2019، لافتًا إلى أن الهيئة ستكون مستقلة وتشرف علي المدارس الفنية وتضع السياسة العامة والامتحانات مثلما هو في كل دول العالم.