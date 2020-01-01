نقيب السياحيين يكلف رأفت فرج رئيسًا للجنة التعليم والتدريب

أصدر باسم حلقة نقيب السياحيين صباح اليوم الأحد على قرارًا بتكليف الدكتور رأفت فرج رئيسًا للجنة التعليم والتدريب بنقابة السياحيين. كما كلفه بتشكيل مجلس إدارة اللجنة على أن تضم في عضويتها خبراء من تخصصات تعليمية وتدريبية مختلفة وأن تكون الأولوية في الاختيار للأساتذة أعضاء هيئات التدريس في التخصصات المختلفة في السياحة والفنادق.وقد صرح الدكتور رأفت فرج عقب اجتماعه مع نقيب السياحيين بأن اللقاء كان وديًا للغاية وكان هناك حرص شديد من السيد النقيب على إنشاء وتفعيل هذه اللجنة الهامة وأن النقابة مهتمة بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في التعليم والتدريب مع العديد من الكليات والمعاهد السياحة والفنادق وأيضًا مع عدد من شركات السياحة والفنادق والمطاعم من أجل التدريب العملي لطلاب وخريجي السياحة والفنادق ومنحهم شهادات معتمدة باجتيازهم التدريبات العملية تمهيدًا لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف الأقسام والتخصصات السياحية.يذكر أن النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة أصدرت عددًا من القرارات والتكليفات خلال الأيام الماضية منها شعبتي العاملين بالغوص والأنشطة البحرية في كل من الغردقة وشرم الشيخ ومؤخرًا شعبة العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية ضمن خطة شاملة في التوسع في الافرع واللجان والأنشطة على مستوى الجمهورية.