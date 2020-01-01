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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

متحف الحضارة: نقل وترميم المومياوات عملية كبيرة ومعقدة (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:14 م
المومياوات
المومياوات
ياسمين عباس
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قال الدكتور مصطفى إسماعيل، المشرف على مخزن المومياوات بمتحف الحضارة، إن المتحف القومي للحضارة المصرية هو المسؤول عن عرض المومياوات الملكية ولم يتم افتتاحه بعد، وهو يعرض كل المومياوات من عصر قبل الأسرات من أول الأسرة الأولى حتى الأسرة الـ 30.

وأضاف الدكتور مصطفى إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المتحف موجود خلف جامع عمرو بن العاص وملاصق لحديقة الفسطاط، وتتم به كل أعمال الفحص والتحليل لكل المومياوات التي يتم اكتشافها حتى الآن، لافتًا إلى أن عملية نقل المومياوات أصبحت تتم بشكل كبير جدًا من عام 2017 حتى العام الحالي، بعد تقييم حالتها ووضع خطة العمل لترميمها.

وأكد أن عملية نقل وترميم المومياوات عملية كبيرة ومعقدة وتحتاج لتفاصيل كثيرة ومختلفة ودقيقة، ويجب استخدام مواد خالية من الحموضة وصالحة للتلاصق بجسم المومياوات، وفصل أي مواد تولد أي نوع من الشحنات الكهربائية، وغيرها من التفاصيل الدقيقة والتي يجب مراعاتها.

وأوضح المشرف على مخزن المومياوات بمتحف الحضارة، أن كل مومياء لها ظروفها ويتم التعامل معها وفقا لحالتها، مشيرًا إلى أنه في تلك الفترة احتاج فريق العمل على المومياوات الملكية خامات غير موجودة في مصر تم استيرادها من اليابان وإيطاليا وألمانيا.

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