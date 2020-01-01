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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البنك الزراعي: قروض تحديث الري خلال 3 أيام من تقديم الطلبات

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:11 م
علاء فاروق
علاء فاروق
عبدالناصرمحمد
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بمناسبة التوقيع على بروتكول للتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد لتطوير نظم الري بالمحافظة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك ودوره المستمر في تمويل قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية على المستوى الوطني، ومن بينها دعم وتمويل التحول إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة.

وأكد فاروق، في تصريحات اليوم، أن البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول خلال 3 أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل، حرصًا من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن شكره لكل من وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد على التعاون الدائم والمثمر مع البنك، وتطلعه إلى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الزراعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم بتوقيع برتوكول للتعاون يستهدف تطويروتحديث منظومة الري في الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد بتحويلها من أسلوب الري بالغمر إلى الري بالرش والتنقيط، حيث وقع البروتوكول كلًا من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويأتي توقيع هذا البرتوكول ضمن السياسات التي تتبناها الدولة والهادفة لرفع كفاءة استخدام مياه الري والمحافظة على مصادرها المختلفة وترشيد استخدامها من خلال التوسع في استخدام أساليب الري الحديثة.

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