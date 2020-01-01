«مساحة 2500 فدان».. «الداودي» يتسلم أكبر مجمع داجني في قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا تسليم الموقع المخصص لإقامة أكبر مجمع داجني على مساحة 2500 فدان بتكلفة 570 مليون جنيه بصحراء قرية المراشدة بمركز الوقف، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وياسر غزالي رئيس مجلس إدارة شركة قنا للدواجن والدكتور عوض عبد الحافظ المدير التنفيذي للشركة والدكتور نبيل الموجي استشاري زراعات الجوجوبا بمصر والوطن العربي.وأوضح محافظ قنا في بيان صحفي، أن قرارًا جمهوريًا صدر بتخصيص 2500 فدان لصالح شركة قنا للدواجن بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام بهدف الاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد وشبكة الطرق الحديثة بالمحافظة لافتا إلى ان القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 570 مليون جنيه ويوفر حوالي 700 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة غير مباشرة للشباب من أبناء المحافظة.أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المرحلة التنفيذية للمشروع سوف تستغرق ثلاثة سنوات، موضحًا أن المشروع سوف يتضمن إقامة ثلاثة محطات امهات دواجن تستوعب 140 ألف فرخة أم لإنتاج 15 مليون بيضة مخصبة تنتج بحد أدنى 13 مليون كتكوت سنويًا، بالإضافة إلى 9 محطات تسمين طاقتها الاستيعابية 12 مليون فرخة سنويًا ومجزر آلي قدرته الإنتاجية 6 آلاف فرخة ساعة، فضلًا عن معمل تفريخ مصمم ليحتضن 15 مليون بيضة سنويًا.الجدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأهمها مشروعات الثروة الداجنة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية والمذبوحة.