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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 حالات غش بـ«الموبايل» وإغماء طالبة في امتحانات الثانوية بالمنوفية

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:08 م
غش بـ الموبايل
غش بـ الموبايل
ولاء القاضى
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كشفت غرفة عمليات الثانوية العامة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبين لقيامهما بالغش عن طريق الموبايل بمدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم، ونقل طالبة بالإسعاف لإصابتها بإغماء بمدرسة الشهيد جميل بابل في مركز تلا.

وتابعت، أنه في مركز الشهداء تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبين استخدما التليفون المحمول في الغش، وكذا حيال طالبين لحيازتهم تليفون محمول داخل اللجنة بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مناشدا أولياء الأمور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوى وحرصا على صحتهم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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