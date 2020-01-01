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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 313 منشأة فلسطينية

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:07 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
مروة عنبر
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أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 313 عملية هدم بحق المنشآت الفلسطينية خلال النصف الأول من العام 2020، أى ما يعادل 54% منها في محافظتي القدس والخليل.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2020، أن مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها في الفترة التي يغطيها التقرير 351 إخطارًا، شملت إخطارات هدم، وقف بناء، إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم، وقد تركز 60% من هذه الإخطارات في محافظتي الخليل ورام الله، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما يزيد على 419 اعتداء للمستعمرين خلال النصف الأول من العام 2020، ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتداءات، حيث نجم عنها إصابة 78 مواطنا فلسطينيا، كذلك إلحاق الضرر بـ1100 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وحرق وقلع ما يزيد على 3000 شجرة، وإلحاق أضرار مادية بمركبات المواطنين، حيث تم حصر 78 مركبة تضررت بشكل مباشر باعتداءات المستعمرين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس، ونابلس، والخليل التي شهدت ما يزيد على 60% من مجمل اعتداءات المستعمرين.

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