البرلمان يُحيل تعديلات الحكومة على قانون تنمية سيناء للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، والتي يأخذ فيها المجلس الرأي النهائي على عدد مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.