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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادي: الدولة تسعى لرفع مستوى دخل كل الأفراد (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:14 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير زكريا
هدير شعراوي
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قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري سيشهد العام المقبل قفزة كبير في معدلات النمو، بفضل البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين وموقع مصر المتميز، مع تغيير العديد من القوانين الخاصة بالاستثمار وقطاع الأعمال وتشجيع المستثمرين، وهذا الأمر سينعكس بإيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.

وأضاف سمير زكريا، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك وعي سياسي واقتصادي، والدولة المصرية وضعت خطط مستمرة ومدروسة بعناية شديدة، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج والمشروعات القومية بشدة خلال أزمة كورونا، موضحًا أن تأثر مصر بالأزمة كان أقل كثيرًا عن الدول الأخرى، ومصر ستصبح من أفضل اقتصاديات العالم العام المقبل.

وعن جني ثمار التنمية وانعكاس ذلك على المستوى المعيشي للأفراد، قال إن الاقتصاد المصري أحسن في التعبير عن نفسه، لافتا إلى أن مراحل تطور الاقتصاد تمر بخطوات خاصة، والدولة تسعى لرفع مستوى دخل كل الأفراد مع زيادة فعلية في قطاعي التعليم والصحة، وخاصة أنهما أهم قطاعيين ينعكسا على المواطن المصري، كما أن المشروعات القومية ساهمت في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، بجانب استقرار أسعار السلع وصرف العملات.

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