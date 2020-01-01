البرلمان يرفض مُقترح النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي
الأحد 19/يوليه/2020 - 02:14 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تقضي بالسماح لها بالتحقيق مع موظفي البنك، بناءً على طلب من محافظ البنك، باعتباره ينسف استقلالية "المركزي" ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.
وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالى فلا داعي لوجودها في هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشيؤون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبدالعال أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالى فلا داعي لوجودها في هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.
ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشيؤون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبدالعال أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.