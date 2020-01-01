البرلمان يرفض مُقترح النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تقضي بالسماح لها بالتحقيق مع موظفي البنك، بناءً على طلب من محافظ البنك، باعتباره ينسف استقلالية "المركزي" ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي بالكامل.وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالى فلا داعي لوجودها في هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشيؤون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبدالعال أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.