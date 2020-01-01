انطلاق 56 رحلة جوية من مطار القاهرة اليوم

تشهد صالات الوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، انطلاق 56 رحلة جوية خاصة ودولية وداخلية قادمة من مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية لنقل ما يقرب من 4 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوى "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما ستتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والطاقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.