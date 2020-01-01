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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سوهاج الأزهرية»: لا شكاوى في امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:07 م
امتحان الثانوية الأزهرية
امتحان الثانوية الأزهرية
مصطفى علم الدين
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أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، اليوم الأحد، امتحانهم في مادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام حديث – نظام قديم )، في جو من الانضباط والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات مع عدم وجود أي شكاوى.

وتفقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الامتحانات بعدد من اللجان؛ للاطمئنان على مستوى الامتحان، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما اطمئن "حسانين" على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وتابع نظافة اللجان ودورات المياه، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانهم، ومنع الغش بكافة الطرق والوسائل، والتزام الجميع بكافة التعليمات؛ حتى تخرج الامتحانات بالصورة التي تليق بمنطقة سوهاج الأزهرية.

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