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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطار القاهرة يستقبل 9 آلاف راكب على 59 رحلة جوية اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:07 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تشهد صالات الوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، 59 رحلة جوية خاصة ودولية وداخلية قادمة من مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية، لنقل ما يقرب من 9 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.

وتطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوى "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما سيتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والطاقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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