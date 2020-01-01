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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:04 م
هشام عزمي
هشام عزمي
جمال عاشور
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في السادسة مساء الأحد 26 يوليو، ندوة بعنوان "٦٨ عاما على ثورة ٢٣ يوليو"، والتي تنظمها لجنة التاريخ بالمجلس برئاسة الدكتور جمال شقرة مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢، ويدير الندوة الدكتور خلف الميري، ويشارك بها عدد من المتخصصين؛ من بينهم: الدكتور أحمد زكريا الشلق: متحدثا حول (ثورة يوليو والحياة البرلمانية في سنواتها الأولى)، والدكتور عاصم الدسوقى؛ متحدثا حول (أحوال مصر العامة قبل الثورة لتفسير قيام الثورة، والدكتور أحمد الشربينى؛ متحدثا حول (ثورة يوليو والمسألة الاجتماعية المصرية، والدكتور جمال شقرة بمداخلة حول: (مقدمات ثورة ٢٣ يوليو وتشكيل تنظيم الضباط الأحرار)، والدكتور خلف الميري: متحدثا حول (ثورة يوليو والاتجاه شرقا).

وتعقد الندوة بقاعة المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة، على أن يتم عرض الندوة بعد عقدها على صفحات التواصل وقناة المجلس على اليوتيوب، ويشترط لمن يرغب بالحضور التسجيل المسبق عبر إدارة امانة المؤتمرات.

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