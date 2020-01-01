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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسئولى مصنعين بلحوم ومواد غذائية فاسدة بالسادات

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:04 م
ضبط مسؤولي
ضبط مسؤولي
مريم جبل _عمرو المزيدي
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تمكنت قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بدائرة مركز شرطة السادات لحيازة لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط (3،600 طن "بروتين صويا"- 800 كيلو جرام دهون حيوانى، كبده وقوانص غير صالحة للاستهلاك الآدمى– 290 كيلو جرام ملح طعام - فوسفات غذائي- مكسبات طعم - ألوان صناعية- توابل- 354 كرتونة "كفتة وبرجر منتج نهائى بكل كرتونه 25 كيس أوزان مختلفة- 6000 كرتونة وكيس فارغ لتعبئة المنتج النهائى - 8 ماكينة لتصنيع مصنعات اللحوم بإجمالي 7،040 طن مواد غذائية).

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وتم ضبط 356 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعتين.

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