طلاب «تربية أسيوط» يستقبلون زملائهم بالموسيقى (فيديو)

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، مقطع فيديو يظهر استقبال طلاب تربية أسيوط لزملائهم بالموسيقى وعزف الكمان، للقضاء على قلق وتوتر الامتحانات.وظهر في الفيديو أحد الطلاب يقف في فناء الكلية ويعزف الكمان، على ألحان أغنية من أغاني عبد الحليم حافظ، ويظهر الطلاب واصطفاف الطالبات في كلية تربية أسيوط للدخول من بوابات التعقيم.وشدد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة التزام وكلاء الكليات بمتابعة سير أعمال امتحانات الفرق النهائية حتى انتهائها والممتدة في بعض الكليات إلى منتصف أغسطس الجاري، مع التأكد من التزام جميع مشرفي اللجان وأعضاء هيئة التدريس من استخدام المواد المطهرة والكمامات والتي تعمل إدارة الجامعة على توفيرها يوميًا بكميات كافة داخل كافة صالات الامتحانات ولجان الكليات.وكشف الدكتور عادل رسمي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، عن نجاح اتحاد طلاب الكلية في تصميم بوابة تعقيم آلية بالاستشعار بدون لمس تزامنا مع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات طلاب الفرقة الرابعة.