تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بميت غمر.وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بإقامة حفل عُرس لنجله.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن ضبطه وكذا ضبط كلٍ من صاحب فراشة، عامل صوتيات "دى جى"- الكهربائى، مقيمون بدائرة المركز.وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بذلك.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.