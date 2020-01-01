خبير: الاقتصاد المصري تجاوز أزمة كورونا بشكل كبير (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري استطاع استغلال أزمة كورونا، وتجاوزها بشكل كبير، وخاصة مع ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الخضراوات والفواكه.وأضاف أحمد سمير زكريا، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تأثر الاقتصاد المصري بأزمة كورونا كان ضئيلا مقارنة بدول أخرى، والسوق المصري استطاع الآن المنافسة في قطاع المنتجات الغذائية بشكل كبير عالميًا.وأوضح أن وضع الصادرات المصرية جيد جيدًا والسوق الأوروبي والعالمي يرحب بالمنتج المصري، مضيفًا: "المنتج المصري زاحم المنتجات العالمية وأزاحها من مكانها بفضل جودته".وأشار إلى أن هذا الوقت مناسب لاستغلال الفرصة وأن يكون الاقتصاد المصري عام 2021 من أفضل اقتصاديات العالم في معدلات النمو والتقييم والتصنيف الائتماني العالمي.وأكد أن مصر مستمرة في طريقها التنموي، والموطن المصري يشعر باهتمام الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم لغير القادرين، مضيفًا أن قوة الاقتصاد المصري ستأتي من قوة الشعب، وشعوره بالوصول لمرحلة جيدة في حياته، وهذا الأمر أصبح ملموسًا على الأرض والقادم أفضل.