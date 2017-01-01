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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم» تصدر تنبيهًا لمشرفي التقدير في حالة تطابق الإجابات

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:59 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، على مشرفي عموم التقدير أنه في حالة الشك في تطابق الإجابات القيام بإبلاغ رؤساء لجان النظام والمراقبة للرجوع إلى التقارير اليومية الصادرة من لجان السير للتأكد من انضباط سير العمل باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

كان طلاب الثانوية العامة قد خاضوا امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألفا و713 طالبا وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

حيث أدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 278 ألفا و330 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103 آلاف و315 طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249 ألفا و68 طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

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