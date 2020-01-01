تزايد مؤشرات الحجز على شبكة خطوط «مصر للطيران»

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن تزايد مؤشرات الحجز على شبكة خطوط الشركة الوطنية خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت نحو 65%، رغم مرور أقل من شهر على استئناف حركة الطيران المدني بالمطارات المصرية والتي عادت أول شهر يوليو الجاري، عقب توقف استمر لمدة ثلاثة أشهر ونصف نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن شركة مصر للطيران جاهزة لتسيير طائراتها إلى جميع النقاط الجوية التي كانت تعمل بها قبل توقف الحركة، وذلك فور قيام الدول بفتح مطاراتها على أن يكون تشغيل الخط تدريجيا ووفقا لخطط مسبوقة.وأشار إلى أنه في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، أعلنت الشركة الوطنية استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وأنجمينا خلال الأسبوع الماضي.