ضبط تاجر مخدرات حاول «غسـل» 15 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص سبق اتهامه فى قضية مخدرات ومحبوس حاليًا على ذمتها، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.وكذلك محاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.