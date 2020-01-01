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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:52 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وحسب ما نقله موقع "إن دي تي في" عن الوزارة، فقد تم تسجيل 38 ألفا و902 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 543 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 26 ألفا و816 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بأكثر من مليون إصابة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي بها 677 ألفا.

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