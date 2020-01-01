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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تخفض مستوى استجابة الطوارئ لأزمة كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:47 م
كورونا بكين
كورونا بكين
وكالات
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قال مسئول حكومي في بلدية بكين، اليوم الأحد، إن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشي فيروس كورونا في العاصمة الصينية إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءا من 20 يوليو.

كانت المدينة أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة، في منطقة واقعة بجنوب غرب بكين.

ومنذ 11 يونيو، سجلت بكين ما يصل إلى 335 حالة إصابة على صلة بهذه السوق، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال ليو باي، نائب أمين بلدية بكين خلال مؤتمر صحفي: "بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين، ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة".

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

وقال ليو إنه سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيا.

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