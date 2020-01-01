«تنسيق بين التموين وشركات التجارة».. ننشر استعدادات مطروح للعيد

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود استعدادات مديرية التموين بمطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك والمرور المستمر وإحكام الرقابة التموينية مع ضمان توفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين خلال أيام العيد من أرصدة المواد التموينية والسلع الأساسية والتأكد من صلاحيتها بكافة المنافذ والأسواق مع استمرار فتح المعرض اللوجيستي للخضر والفاكهة بتخفيض 30%.وأكد المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام تموين مطروح، أنه تم الاستعداد بخطة متكاملة لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك حيث تم التنسيق مع وزارة التموين والشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير كافة السلع الأساسية وزيادة المطروح من اللحوم الطازجة (البلدي، المستورد) بالمجمعات التي بها أقسام جزارة بأسعار تتراوح ما بين 65 جنيه للمجمدة إلى 100 جنيه للحوم الطازجة بالإضافة الشوادر التي تقيمها القوات المسلحة لبيع اللحوم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.وأشار مدير عام مديرية التموين أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لفتح جميع المجازر الحكومية بالمحافظة لذبح الأضاحي للمواطنين مجانا، خلال عيد الأضحى المبارك، تيسيرًا على المواطنين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتكثيف المرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للاطمئنان والتأكد من سلامة اللحوم وضبط أية مخالفاتوتابع أنه تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن على امتداد الساحل الشمالي بشأن فتح 15 منفذ مؤقت خلال عيد الأضحى لتوفير السلع للمواطنين خلال فترة العيد، بالإضافة الى زيادة المعروض من الخبز مع مراعاة كافة إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار توجيه السيارات الخاصة بمجمع المخابز للاماكن التى يوجد بها ازدحام مع توفير مخزون استراتيجي بكافة المستودعات التابعة للمطاحن لتأمين حصص الدقيق التى يحتاجها أهالي وسكان المدن والصحراء تيسيرا على المواطنين.وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة بتروجاس ووزارة التموين لزيادة حصة البوتاجاز والغاز الصب المخصصة لمحافظة مطروح بنسبة 25 %خلال فترة العيد لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة وكذلك التنسيق مع شركات الشحن بالمواد البترولية من السولار والبنزين لزيادة الكميات المخصصة والمشحونة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين ورواد المحافظة خلال تلك الفترة والاطمئنان على توافر اسطوانات الغاز لتغطية كافة المناطق مع المرور الدوري والمستمر على كافة المحطات والمستودعات بكافة مدن ومراكز المحافظة للتأكد من توافرها والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تموينية سواء من حيث توافر السلعة أو الأسعار تيسيرًا على المواطنين.وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التموينية لتلقي شكاوى للمواطنين والرد عليها وذلك على أرقام 4932009، 4948926، 4932312 التابعة لمديرية التموين.وأشاد محافظ مطروح بجهود مديرية التموين واستعداداتها المبكرة لتوفير جميع السلع الأساسية واحتياجات المواطنين لإحكام الرقابة على الأسواق وتلافي أي سلبيات