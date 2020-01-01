رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الرى للبرلمان: لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء قضية سد النهضة

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:40 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.

وقال وزير الري: "الأمر ليس سهلًا، وهناك تحديات لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج ولدينا أدوات داخلية".

وأشار وزير الري إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر وأنه حدث اتصال مع الرئيس الجمعة الماضي، متابعًا أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء القادم فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة للقمة الإفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء القادم للتداول حول سد النهضة الإثيوبى يوم 21 يوليو.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب "الجميع يهتم بقضية سد النهضة الإثيوبي، نحن جميعًا داعمون للقيادة السياسية في قضية سد النهضة، لأن هذا مصيرنا ونحن في أيدٍ أمينة".

وأكد رئيس لجنة المشروعات تأييده للفكر الذي تتجه له الدولة وهو الري بالتنقيط بدلًا من الري بالغمر، مشيدًا بفكرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل ورؤية واضحة يعتمد عليها الشباب.

وتابع: "تم وضع النقاط على الحروف وانتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

عزل إسنا يسجل 1033 حالة تعافٍ من فيروس كورونا

محمد محرز يكشف حقيقة كتابة الجزء الثانى من فيلم «غبى منه فيه»

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

كورونا قد يصيب الرجال بالعقم

الأطفال الأكبر سنا والمراهقون أكثر نقلا لعدوى كورونا

بحث طبى: «عقار الذئبة» قد يمنع انخفاض ضربات القلب لدى الأطفال حديثى الولادة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

«الخان» تحيي حفلا موسيقيا بساقية الصاوي 9 أغسطس

«طلات سينمائية» يستضيف المخرج هادي زكاك الاثنين

حفل لـ «مسار إجباري» على مسرح النافورة بـ الأوبرا الأربعاء

«الشهاب الجعد.. سيرة كامل التلمساني».. كتاب جديد عن دار الثقافة