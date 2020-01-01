وزير الرى للبرلمان: لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء قضية سد النهضة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي.جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.وقال وزير الري: "الأمر ليس سهلًا، وهناك تحديات لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج ولدينا أدوات داخلية".وأشار وزير الري إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر وأنه حدث اتصال مع الرئيس الجمعة الماضي، متابعًا أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء القادم فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة للقمة الإفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء القادم للتداول حول سد النهضة الإثيوبى يوم 21 يوليو.وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب "الجميع يهتم بقضية سد النهضة الإثيوبي، نحن جميعًا داعمون للقيادة السياسية في قضية سد النهضة، لأن هذا مصيرنا ونحن في أيدٍ أمينة".وأكد رئيس لجنة المشروعات تأييده للفكر الذي تتجه له الدولة وهو الري بالتنقيط بدلًا من الري بالغمر، مشيدًا بفكرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل ورؤية واضحة يعتمد عليها الشباب.وتابع: "تم وضع النقاط على الحروف وانتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات".