ترقية العميد علي نور الدين بإدارة مكافحة المخدرات

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارا بترقية العقيد علي نور الدين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى رتبة العميد، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام 2020.وكان وزير الداخلية، صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام 2020، في إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة، للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.وفى هذا الصدد جاءت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.