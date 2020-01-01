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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يوجه بالتنسيق مع «جاسكو» لإنهاء مشروع الغاز الجديد

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:36 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسئولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء مدين العلمين والحمام وجميع الجهات المعنية لمناقشة طلب الشركة بشأن خط غاز طبيعى (العامرية – العلمين) الجديدة قطر 32 وبطول 120 كم و10 غرف بلوف.

وأكد محافظ مطروح على أهمية المشروع مع ما يشهده الساحل الشمالى من تنمية شاملة، مع ضرورة تكثيف الجهود لجميع الجهات المعنية للجدية وتيسير الإجراءات وتحديد توقيتات لسرعة الإنجاز.

ووجه المحافظ رؤساء المدن المعنية بالتنسيق مع الشركة بشأن الأماكن المحددة لمسار خط الغاز، وإزالة المعوقات من خلال التنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات التي تعيق سير العمل ووضع الحلول الملائمة لها.
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

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